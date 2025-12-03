سلوت يكشف سبب استبعاد صلاح من تشكيل ليفربول أمام سندرلاند

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أسباب قراراته المتعلقة بتشكيل فريقه لمواجهة سندرلاند، مؤكدًا أن قرار عدم الدفع بمحمد صلاح كأساسي جاء ضمن استراتيجية مدروسة للتعامل مع ضغط المباريات.

وقال سلوت في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: " كيركز خرج من الملعب بسبب تشنج عضلي، وكان قد بذل جهداً يفوق المعتاد، لذا رأينا أن إشراكه كأساسي اليوم سيكون مخاطرة كبيرة. وبقية التشكيل، نعم، هو نفس الفريق الذي لعب آخر مباراة."

وأضاف: "دائمًا هناك توازن بين الحفاظ على الاستمرارية بعد الفوز أو إدخال لاعبين جدد. ومن الواضح أننا بحاجة اليوم لأكثر من 11 لاعبًا. بعض اللاعبين الذين يبدأون المباراة قد لا يكونون قادرين على اللعب طوال الـ90 دقيقة، لكننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتوزيع الجهد بين الجميع."

وتابع سلوت: "كل اللاعبين على مقاعد البدلاء لديهم فرصة للمشاركة، ومحمد صلاح بالتأكيد واحد منهم. نحن نعرف جميعًا مدى تأثيره على الفريق. سندرلاند فريق شديد الضغط في كل مرحلة من مراحل اللعب، لكن علينا تقديم أفضل أداء على مدار 90 دقيقة، وسنحتاج لأكثر من 11 لاعبًا. لذلك من الجيد أن يكون لدينا صلاح، وكيسيا، وواتا، وكورتيس، وبقية اللاعبين".

وقرر سلوت الإبقاء على محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام سندرلاند، للمرة الثانية على التوالي بعد جلوسه احتياطيا في مباراة وست هام يونايتد.