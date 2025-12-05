أسعار النحاس تسجل رقما قياسيا جديدا بسبب المخاوف من تداعيات الرسوم الأمريكية

ارتفعت أسعار النحاس، في تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد بسبب الزيادة في عمليات السحب من مستودعات بورصة لندن للمعادن، مع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الأمريكية المحتملة في المعدن إلى نقص في الإمدادات العالمية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة للنحاس ارتفعت بنسبة 6ر2% في تعاملات بورصة لندن لتصل إلى أكثر من 11400 دولارا للطن، متجاوزة المستوى القياسي الذي سجلته يوم الاثنين الماضي بعد أن أظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن ارتفاع الطلبيات على النحاس من مستودعاتها في آسيا. وارتفعت أسهم شركات قطاع التعدين أيضا، حيث قفز سهم شركة أنتوفاجاستا التشيلية لإنتاج النحاس بأكثر من 5% مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وشهد سعر المعدن الصناعي الرئيسي ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة، حيث حذر عدد متزايد من المتداولين والمحللين من احتمال انخفاض المخزونات العالمية قريبا إلى مستويات متدنية للغاية، مع شحن كميات هائلة من المعدن إلى الولايات المتحدة تحسبًا لفرض رسوم جمركية أمريكية على واردات النحاس.

وارتفع السعر الاسترشادي العالمي لبورصة لندن للمعادن بأكثر من 30% خلال العام الحالي، لكن العقود الآجلة الأمريكية ارتفعت أكثر، حيث يراهن المستثمرون على أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن فرض رسوم على الأشكال الأولية من المعدن.

وأعلن ترامب، رسميا خططه لفرض رسوم على واردات النحاس لأول مرة في فبراير الماضي، في إعلان هز سوق النحاس العالمية ودفع وارداته الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وفي أواخر يوليو، أعلن ترامب، أن الرسوم ستقتصر على منتجات النحاس ذات القيمة المضافة، بينما تعهد بإعادة النظر في إمكانية المضي قدما في فرض رسوم جمركية على أنواع النحاس الصالحة للاستخدامات التجارية اعتبارا من عام 2027.

وكان لهذا القرار تداعيات هائلة على سوق النحاس، حيث كثف التجار شحناتهم مجددا إلى الموانئ الأمريكية مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة الأمريكية. كما أعلن المنتجون أنهم سيفرضون علاوات قياسية على توريد النحاس إلى العملاء في أوروبا وآسيا العام المقبل، بحيث يعوضهم المشترون فعلا عن الأرباح الإضافية التي قد يحققونها من البيع إلى الولايات المتحدة.