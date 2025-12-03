بدء مؤتمر وزراء الداخلية الألمان بدعوة لحظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة

انطلق مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، في مدينة بريمن شمالي ألمانيا، اليوم الأربعاء، بتوجيه دعوة من الجهة المضيفة لحظر الألعاب النارية في ليلة رأس السنة.

وخلال افتتاح المؤتمر، قال أولريش مويرر وزير داخلية ولاية بريمن: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة جعلت الكثيرين يعيدون النظر في الأمر".

ولفت الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى أن الألعاب النارية الخاصة تمثل عبئًا كبيرًا على الحيوانات، وأن ليالي رأس السنة تعد "كابوسًا" بالنسبة للشرطة ورجال الإطفاء.

وقال إن بريمن تبدو في أول يوم من العام في كثير من الأحيان "كما لو كانت خارجة من حربٍ أهلية".

ورأى مويرر، الذي سيترك مهام منصبه في غضون أيام قليلة أنه إذا لم يكن هناك حظرٌ للألعاب النارية على مستوى البلاد، فيجب على الأقل تمكين الولايات والبلديات من اتخاذ القرار المناسب.

ومع ذلك، صرح مويرر، بأنه لا يتوقع صدور قرار بالإجماع حول ذلك خلال المؤتمر المنعقد في بريمن، وذلك حسب ما أفاد به بعض وزراء الداخلية.

وتتضمن أجندة مؤتمر الخريف لوزراء الداخلية الألمان والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، بنودا من بينها مناقشة أسئلة تتعلق بالتعامل مع ما يُسمّى بـالتهديدات الهجينة التي تتعرّض لها ألمانيا بشكل متزايد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويُقصد بالحرب الهجينة مزيجٌ يجمع بين الوسائل العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية والدعائية، يمكن من خلالها التأثير أيضًا على الرأي العام، وتشمل كذلك الهجمات السيبرانية الموجّهة من دول.

كما سيتم بحث كيفية تعاون الحكومة الاتحادية في برلين والولايات مستقبلاً في التصدي للطائرات المسيّرة غير القانونية.

وأعرب المشاركون في المؤتمر، عن تفاؤلهم بالتوصل إلى اتفاق حول تفاصيل مركز مشترك لمكافحة الطائرات المسيّرة. ومن المتوقع افتتاح هذا المركز رسميًا في برلين في 17 ديسمبر الجاري.