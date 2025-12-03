محكمة جزائرية تؤيد حكما بالسجن سبع سنوات بحق الصحفي الفرنسي كريستوف جليزيس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أيدت محكمة استئناف جزائرية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن سبع سنوات بحق كاتب رياضي فرنسي أدين بـ"تمجيد الإرهاب"؛ مما قضى على الآمال في الإفراج المبكر عنه.

وحُكم على كريستوف جليزيس قبل ستة أشهر بسبب مقابلة أجراها مع مسؤول كروي متهم بارتباطه بحركة انفصالية محظورة.

وأدين جليزيس، بانتهاك قوانين مكافحة الإرهاب في الجزائر وحيازة منشورات مخصصة للدعاية، في قضية انتقدتها جماعات حقوقية ووسائل إعلام فرنسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إنه يأسف لرفض الاستئناف الذي تقدم به جليزيس وطالب بالإفراج عنه.

وأضاف: "فرنسا تجدد تأكيدها على تمسكها بحرية الصحافة في كل مكان في العالم".