انقطاع واسع للكهرباء يترك ملايين السكان بلا تيار في كوبا

شهدت هافانا وبقية النصف الغربي من كوبا يوم الأربعاء انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي، تاركا ملايين الأشخاص بلا كهرباء في جزيرة تكافح انقطاعات متكررة يعزى سببها إلى شبكة كهرباء متداعية.

وقال لازارو جويرا، المدير العام لوزارة الطاقة والمناجم، إن الانقطاع الكبير نجم عن خلل في خط نقل يربط بين محطتين رئيسيتين.

وعادت الشبكة الكهربائية للعمل بحلول ظهر الأربعاء، لكن الحكومة حذرت من أن استعادة الكهرباء لن تكون فورية وأن العجز في التوليد ما زال قائما.

وتسبب الانقطاع الذي استمر نحو 12 ساعة في تعطيل الأنشطة في العاصمة وخارجها.

وفي هافانا، حاول عشرات من رجال الشرطة تنظيم حركة المرور بينما أعيد العديد من الطلاب الذين كانوا في المدارس إلى منازلهم. واستأنفت بعض الأعمال الصغيرة التي تمتلك مولدات كهربائية نشاطها، خاصة في بيع المواد الغذائية. وشهدت بعض المناطق خدمة إنترنت متقطعة.

وجاء هذا الانقطاع بعد يومين من نقص الكهرباء في ساعات الذروة عبر الجزيرة.

وشهدت كوبا انقطاعا كاملا للكهرباء في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث ألقى المسؤولون باللوم على البنية التحتية المتقادمة ونقص الوقود في محطات الطاقة. كما تؤثر الانقطاعات المستمرة على خدمات المياه وتضر بالقطاع التجاري الهش في الجزيرة.