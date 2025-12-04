مقتل مدني روسي في بيلجورود جراء قصف أوكراني

بينما تتواصل المناقشات الدولية حول المسارات الممكنة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لا تُظهر المعارك على الأرض أي مؤشرات على التراجع.

ففي منطقة بيلجورود الروسية، قتل رجل جراء قصف أوكراني استهدف قرية جورا-بودول، بحسب ما أفاد به الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، تواصل روسيا هجماتها في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأصيبت امرأة مساء الأربعاء في هجوم صاروخي روسي على مدينة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنته السلطات. وبلغ إجمالي عدد المصابين أربعة أشخاص خلال اليوم نتيجة الهجمات الروسية.

وفي سلوفيانسك بمنطقة دونيتسك، أُصيب ثمانية أشخاص في ضربة روسية، وفق ما كتبه الحاكم فاديم فيلاشكين على تليجرام. وأوضح أن القوات الروسية أسقطت تسعة قنابل على المدينة خلال اليوم، أصابت أحدها مبنى سكنيا شاهقا.