تم اختيار عبارة رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي "العمل، العمل، العمل، العمل والعمل" لتكون شعار العام.

وأدلت تاكايشي، وهي من المحافظين المتشددين، بهذه العبارة في أكتوبر عند انتخابها لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. وأبدى كثيرون في البداية القلق حيال اجتهادها في العمل بقدر دعمهم لحماستها.

وخلال تلقيها الجائزة من لجنة خاصة هذا الأسبوع، أوضحت تاكايتشي أنها أرادت فقط التأكيد على حماستها وأن كلماتها أسيء تفسيرها بعض الشيء. وقالت: "ليس لدي نية لتشجيع الآخرين على الإفراط في العمل، أو الإيحاء بأن ساعات العمل الطويلة فضيلة. آمل ألا يكون هناك سوء فهم".

ومنذ توليها المنصب في أواخر أكتوبر كأول امرأة تتقلد منصب رئاسة وزراء اليابان، جذبت تاكايتشي أيضا الانتباه العام بأسلوبها في اللباس، حيث سعت النساء لتقليد إطلالتها.