الأربعاء 3 ديسمبر 2025 10:30 م القاهرة
أستراليا تحظر وصول من هم دون 16 عاما إلى منصات التواصل الاجتماعي

ملبورن - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 9:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 9:55 م

قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، اليوم الأربعاء، إن منصات التواصل الاجتماعي ستكون ملزمة بتقديم تقارير شهرية عن عدد حسابات الأطفال التي تقوم بإغلاقها، وذلك بمجرد أن تبدأ أستراليا تطبيق حد العمر الأدنى القانوني البالغ 16 عاما الأسبوع المقبل.

وستواجه منصات فيسبوك، وإنستجرام، وكيك، وريديت، وسناب شات، وثريدز، وتيك توك، وإكس، ويوتيوب، وتويتش غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) اعتبارا من 10 ديسمبر الجاري إذا لم تتخذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.

وسترسل مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية إشعارات إلى المنصات العشر في 11 ديسمبر تطلب فيها معلومات حول عدد الحسابات التي تمت إزالتها.

وقالت ويلز، في نادي الصحافة الوطني الأسترالي، إن "الحكومة تدرك أن ضمان التحقق من العمر قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع ليتم بشكل منصف ودقيق".

وأضافت ويلز: "ومع ذلك، إذا رصدت مفوضية السلامة الإلكترونية وجود مخالفات منهجية للقانون، فستواجه المنصات غرامات".

وذكرت مفوضية السلامة الإلكترونية، أن المحكمة ستطبق أقصى عقوبة في حال تكرار المنصة للانتهاكات.

وأعلنت شركة جوجل، اليوم الأربعاء، أن أي شخص في أستراليا دون سن 16 عاما سيتم تسجيل خروجه من منصة يوتيوب اعتبارا من 10 ديسمبر الجاري، وسيفقد الميزات التي لا تتاح إلا لأصحاب الحسابات مثل قوائم التشغيل.

وقالت جوجل، في بيان: "لطالما قلنا إن هذا التشريع المتعجل يسيء فهم منصتنا، وطريقة استخدام الشباب الأستراليين لها، والأهم من ذلك، أنه لا يحقق تعهده بجعل الأطفال أكثر أمانا وهم على الإنترنت".

