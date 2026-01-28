لاتفيا تقضي بالسجن عشر سنوات بحق ناشط موال لروسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت محكمة في لاتفيا حكما بالسجن عشر سنوات بحق ناشط موال لروسيا لارتكاب أنشطة تشمل التحريض على الكراهية الوطنية والعرقية، بحسب صحيفة لاتفياس أفيزي (صحيفة لاتفيا).

وأوضحت الصحيفة في تقريرها الذي نُشر مساء الثلاثاء، أن الحكم ليس نهائيا.

ووجد القضاة أن الرجل البالغ من العمر 69 عاما، مذنبا بارتكاب أفعال ضد استقلال لاتفيا وسيادتها وسلامة أراضيها وأمنها الوطني.

ويقال إن الرجل نشر معلومات مضللة ومزاعم كاذبة في فبراير 2025، في مؤتمر لمنظمة روسية موالية للكرملين في موسكو والذي حضره عبر الإنترنت.

وزعم أن هناك إبادة ضد الروس ترتكب في لاتفيا وأشار إلى أن "غزوا روسيا لدول البلطيق هو الحل المحتمل لإنهائها".

ويوجد في لاتفيا التي تقع على الحدود مع روسيا وبيلاروس من الشرق، أقلية كبيرة ناطقة بالروسية.

وتشعر الدولة الواقعة في منطقة البلطيق أنها مهددة من جانب روسيا جراء الحرب ضد أوكرانيا الذي بدأ قبل أربع سنوات. وردا على ذلك شددت الحكومة في ريجا لوائح الإقامة للروس.