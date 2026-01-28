صحة غزة: 5 شهداء و6 إصابات جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة



نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5 شهداء و6 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 492 شهيدًا و1356 إصابة، إضافة إلى 715 شهيدًا انتُشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 71 ألفًا و667 شهيدًا، و171 ألفًا و343 إصابة.

وجددت التنويه إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ109 تواليًا، عبر القصف الجوي والمدفعي، وفجّرت روبوتًا مفخخًا شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال شنّ غارتين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمالي مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال، المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع غارتين جنوب شرق المدينة.