الكرملين يمتنع عن الإدلاء بأي معلومات حول تسليم بشار الأسد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لن يدلي بأي تصريحات بشأن موضوع تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأجاب بيسكوف عن سؤال حول موقف الكرملين من تسليم الأسد، بالقول: «لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال».

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع قبل قليل إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم.

وصرح بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع ستتضمن قضايا التعاون الثنائي والوضع في المنطقة.

ويمثل الوجود الروسي في سوريا وإعادة هيكلته إحدى أهم القضايا المطروحة في النقاشات السياسية بين دمشق وموسكو.

كما تعتبر القاعدتان الروسيّتان الرئيسيتان في سوريا، وهما قاعدة حميميم في اللاذقية، والأخرى في طرطوس، موضوعًا حاضرًا في الجدل السياسي في البلدين.

وأخلت روسيا، أول أمس الاثنين، قاعدة عسكرية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، كانت تتمركز فيها منذ عام 2016.

يذكر أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو ليست الأولى، فقد زارها في 15 أكتوبر من العام 2025، حيث التقى الرئيس الروسي في قصر الكرملين.

ومنذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، اعتمدت دمشق برئاسة أحمد الشرع نبرة تصالحية تجاه موسكو. وبعد سقوط الأسد بأسابيع، أُوفد مسؤولون روس إلى دمشق، قبل أن يزور الشرع موسكو في أكتوبر الماضي ويحظى بترحيب حار من الرئيس فلاديمير بوتين.