فتح باب الحجز لتذاكر مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي، المسؤولة عن بيع تذاكر المباريات في مصر، فتح باب الحجز لمباراة المصري البورسعيدي والزمالك في الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع مستضيفه المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الحجز اليوم، الأربعاء.

وكان الزمالك تعادل مع المصري في مباراة الجولة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 0-0، لحساب منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر المصري جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين أمام منافسه الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما يحتل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرًا زيسكو الزامبي رابعًا بدون رصيد من النقاط.