إغلاق تقاطع كبير في مونشنجلادباخ الألمانية بسبب التهديد بوجود قنبلة

بسبب تهديد بوجود قنبلة، جرى إغلاق تقاطع كبير في وسط مدينة مونشنجلادباخ بولاية شمال الراين - ويستفاليا غربي ألمانيا لساعات بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وجرى إخلاء مبنيين يضمان فروعين مصرفيين، وفقًا لما ذكرته متحدثة باسم الشرطة، وأوضحت أنه لم يتم العثور على أي شيء خلال تفتيش المبنيين والمنطقة المحيطة.

وقالت الشرطة، إنها تلقت تهديد القنبلة بعد الظهر، مما أدى إلى إطلاق عملية شرطية واسعة النطاق.

وبحلول الساعة 17:45 تم الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ، وقد أدى إغلاق الساحة التي تضم تقاطعا كبيرا، والذي استمر أكثر من أربع ساعات، إلى تعطيل حركة المرور في المنطقة.

ولم يتضح في البداية مصدر التهديد، والذي استهدف – من بين جهات أخرى – بنك الادخار (شباركاسه) في مونشنجلادباخ.

ويتهم المحققون الجاني المجهول حتى الآن بـ تكدير السلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم.