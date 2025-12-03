الأوقاف تحذر عبر صحح مفاهيمك: اللي جاره مش مرتاح منه إيمانه ناقص

نشرت وزارة الأوقاف منشورا جديدا على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة صحح مفاهيمك بعنوان: "الجار مش مجرد حد ساكن جنبك… الجار حقه كبير عند ربنا".

- إيذاء الجار كبيرة من الكبائر

وبدأت وزارة الأوقاف منشورها: "إيذاء الجار كبيرة من الكبائر، والكلمة اللي بتسخن، الصوت العالي، التعدي… كل ده بيهدم والعلاقات وبيفسد المجتمع من أساسه".

- استشهاد بأحاديث نبوية

واستشهدت الوزارة بقول النبي ﷺ: «والله لا يؤمن… والله لا يؤمن… والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جارُه بوائقَه» — رواه البخاري".

- الأوقاف تحذر من إيذاء الجار

واستكملت الوزارة منشورها: "يعني اللي جاره مش مرتاح منه… إيمانه ناقص، لأنه أذى حد ربنا قال عنه: وصاحِبك بالجانب القريب".

- استشهاد قرآني

واستشهدت الوزارة بقوله تعالى:﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ — [النساء: 36]، مستكملة: "حسن معاملتك لجارك مش اختياري… ده حق وعبادة وسلوك راقي لازم يتشاف في أفعالك قبل كلامك".

وطالبت المواطنين قائلة: "كن جارًا طيبًا… تزرع الأمان وتكسب رضا الرحمن".

- الهدف من حملة صحح مفاهيمك

جدير بالذكر أن حملة صحح مفاهيك، تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع.

وتعتمد الحملة على عرض مواقف حياتية متكررة من خلال صور معبرة ومقاطع فيديو وأشكال إعلامية مختلفة؛ ما يسهم في إيصال الرسالة.

وتتناول الحملة عدة قضايا اجتماعية مهمة منها: رشق القطارات بالحجارة، والغش، والتنمر، والتشدد والتطرف الديني، وأهمية التعاون بين أفراد المجتمع، وتجنب الشجار، ومكافحة الرشوة، وتعزيز روح التعاون الأسري أسوة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإعادة بناء الأمان الأسري والدفء العائلي بعيدًا عن الانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية.

كما تشمل الحملة التوعية بخطورة الغيبة والنميمة، وأهمية تشجيع الأطفال بأسلوب تربوي، والحث على النظافة، والعمل ونبذ الكسل، وتأكيد حرمة الغش سواء في الامتحانات أو في المكاييل والموازين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وأهمية احترام إشارات المرور وقواعده حفاظًا على الأرواح والممتلكات.