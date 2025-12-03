يوفنتوس يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا بثنائية أمام أودينيزي

تغلب نادي يوفنتوس أمام أودينيزي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وجاءت أحداث المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب يوفنتوس أرينا، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق يوفنتوس.

وتقدم يوفنتوس في النتيجة بالدقيقة 23، عن طريق اللاعب، جوناثان ديفيد في الدقيقة 23، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفًا ثانيًا، لم يُحتسب بداعي التسلل.

وبعد عدة تبديلات أجراها كلا الفريقان في الشوط الثاني، نجح يوفنتوس في تسجيل الهدف الثاني، عن طريق اللاعب، مانويل لوكاتيلي، في الدقيقة 69، من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يتأهل يوفنتوس إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، حيث يواجه الفائز من مباراة أتالانتا أمام جنوى، المُقرر إقامتها في الرابعة عصر غدًا الأربعاء.