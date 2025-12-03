مستقبل وطن يتصدر القائمة بـ121 مقعدا.. حماة الوطن 54 والجبهة الوطنية 43.. والمستقلون 8 مقاعد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بحصولها على 142 مقعدًا بعد أن نالت 11.84% من إجمالي أصوات الناخبين في هذا القطاع.

كما فازت القائمة الوطنية في المرحلة الأولى بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بـ142 مقعدًا بعد حصولها على متوسط 19% من إجمالي أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات.

وتصدر حزب مستقبل وطن المركز الأول بين أحزاب القائمة بـ121 مقعدًا موزعة على القطاعات الأربعة.

وجاء حزب حماة الوطن في المركز الثاني بـ54 مقعدًا، وحزب الجبهة الوطنية ثالثًا بـ43 مقعدًا، يليه حزب الشعب الجمهوري بـ15 مقعدًا، وحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي بـ9 مقاعد، وحزب العدل بـ8 مقاعد.

وحصل كل من حزب الوفد والإصلاح والتنمية على 8 مقاعد لكل منهما، وحزب التجمع على 4 مقاعد، وحزب المؤتمر على 3 مقاعد، وحزب الحرية على مقعدين، وحزب إرادة جيل على مقعد واحد، فيما حصل المستقلون على 8 مقاعد.