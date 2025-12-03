رئيس الوزراء يتابع تطورات حريق سوق الخواجات بالمنصورة ويؤكد تقديم الدعم الكامل للضحايا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث الحريق الذي اندلع في سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، للاطلاع على حجم التداعيات الناتجة عن الحادث، وموقف التعامل مع المصابين وأسر الضحايا.

ونعى رئيس الوزراء ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث، متقدّمًا بأحر التعازي إلى أسرهم، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

كما وجه الدكتور مدبولي الوزارات والجهات المعنية بسرعة تقديم أوجه الدعم والمساعدات لأسر الضحايا، وتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع الإسراع في إزالة آثار الحريق وضمان عودة الحركة الطبيعية في المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة موقف إجراءات السلامة والحماية المدنية في مختلف المنشآت، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.