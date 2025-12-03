قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين في فلسطين، إن سياسة التجويع لا زالت مستمرة في سجون الاحتلال بالترافق مع الإهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن شهادات الأسرى تتشابه رغم اختلاف أماكن اعتقالهم، بحسب وكالة سند.

ورصدت الهيئة، الأوضاع الإنسانية والصحية لعدد من أسرى سجن جلبوع عقب زيارة محامية الهيئة لهم.

وبينت أن الأسير يونس جلال يونس هيلان 21 عامًا من بلدة حجة – قلقيلية، مصاب بمرض السكابيوس وفقد 10 كيلو غراما من وزنه نتيجة سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 25.10.2022 ولم يصدر بحقه حكما

فيما يعاني الأسير أحمد ربيح صبحي صابر 33 عامًا من نابلس والمعتقل منذ 01.03.2025، يعاني من مرض السكابيوس ولم يحصل على علاج حتى الآن، وفقد نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب سوء التغذية.

أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم غنيمات يعاني كلاهما من إصابات شديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع انتشار واسع وملحوظ للمرض على جسديهما دون تلقي أي نوع من العلاج كصورة حية للإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن الظروف العامة داخل السجن فتتمثل بالنقص الحاد في الملابس وانتشار واسع لمرض السكابيوس وسوء التغذية وفقدان الوزن، ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة لتقليص مدة الفورة وأحيانا يُحرم الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية.