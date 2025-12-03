فيدان يبحث مستجدات غزة مع نظيرته البريطانية في بروكسل

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الوضع في غزة مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، في مدينة بروكسل البلجيكية.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن فيدان وكوبر التقيا الأربعاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت المصادر أن الوزيرين بحثا الوضع في غزة، حيث أكد فيدان ضرورة الضغط على إسرائيل لضمان استمرار وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المنطقة.

وفي 10 أكتوبر 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن تل أبيب تواصل خرقه ما تسبب بمقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، فضلا عن استمرار تقييد دخول المساعدات إلى القطاع.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، ونحو 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأشارت المصادر التركية إلى أن فيدان وكوبر ناقشا أيضا الوضع في سوريا ولبنان، ومساعي إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أكد فيدان على أن أي حل يجب أن يكون عادلا ودائما.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل لمناقشة الاستعدادات لقمة الحلف في يوليو 2026 في أنقرة، والتهديدات المتزايدة للأمن الجماعي، ودعم أوكرانيا.