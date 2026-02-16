أمير قطر ورئيس الصومال يستعرضان هاتفيا آخر المستجدات على الساحة الصومالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، آخر المستجدات على الساحة الصومالية، لا سيما ما يتعلق بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر اليوم الاثنين من الرئيس الصومالي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجدد أمير قطر خلال الاتصال دعم بلاده الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على تعزيز أمنها واستقرارها، وصون مصالح شعبها الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن بالغ شكره وتقديره لدولة قطر ومواقفها الداعمة لبلاده، مثمنا ما تقدمه من دعم سياسي وتنموي يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية في الصومال.

كما جرى خلال الاتصال التطرق إلى آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها.