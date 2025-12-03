جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليته العسكرية في جنين

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عمليته العسكرية المتواصلة لليوم الثاني في بلدة قباطية بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، لتشمل بلدة مسلية المجاورة، وفق ما أفاد به شهود عيان ومصادر محلية.

وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية فرضت حظر تجول شامل في مسلية بعد انتشار آلياتها في شوارع البلدة وإغلاق مداخلها، بالتزامن مع استمرار عمليات الدهم والبحث في قباطية.

وأضافت أن الجيش دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، وواصل حملة اعتقالات في قباطية طالت عددا من المواطنين، نقل بعضهم إلى مراكز تحقيق ميداني، فيما واصلت الطائرات المسيرة التحليق وإطلاق النار بشكل متقطع، إلى جانب تحليق وإطلاق نار من مروحيات أباتشي في أجواء البلدتين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة نابلس وانتشرت في عدد من أحيائها، وخاصة البلدة القديمة، بحسب شهود عيان، أشاروا إلى أن القوات قامت بتفتيش عددا من المحال التجارية قبل أن تنسحب.

وتشهد عدة محافظات في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ يغلق الجيش مداخل بلدات ويفتّش أخرى وينفّذ اعتقالات بحق عدد من المواطنين.

كما انسحبت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية من مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالي الضفة، بعد يومين من العملية العسكرية هناك.

وكان الجيش قد أعاد اقتحام طوباس وعقابا فجر الإثنين بعد انسحابه منهما بيوم واحد، عقب عملية عسكرية استمرت أربعة أيام متواصلة منذ فجر الأربعاء وحتى مساء السبت.

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1087 فلسطينياً وإصابة قرابة 11 ألفاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفاً.​​​​​​​