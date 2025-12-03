لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الدوري الثاني للكويت

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع السادس والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث يشهد الاجتماع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للجنة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت على مدار يومين.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لالتزام دولة الكويت بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن الكويت قدمت التقرير الدوري الثاني لأمين عام جامعة الدول العربية في مارس 2025، ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ انضمامها، وما تم اتخاذه بشأن الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجنة عقب مناقشة التقرير الدوري الأول.

وتنعقد أعمال الدورة (28) للجنة لمناقشة التقدم الذي أحرزته الكويت في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الاسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن تشهد الدورة حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد دولة الكويت الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

جدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.