الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح لابيد لتبني خطة ترامب بشأن غزة

أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقترح القانون الذي قدّمه زعيم المعارضة يائير لابيد، والذي ينص على اعتماد إسرائيل لخطة النقاط العشرين التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية.

وجاء إقرار المقترح في خطوة رآها مراقبون محاولة لإحراج الائتلاف الحاكم، الذي ترك مقاعده في القاعة فارغة خلال جلسة التصويت.

وقال لابيد في بداية النقاش: "أعترف بأنني متفاجئ ومُحبَط من عدم حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هذه هي الفرصة الأولى التي تُمنح لنا ككنيست لنقول للرئيس ترامب، وللعالم، ولأنفسنا، إننا نتوحد حول هدف مشترك، لكن نتنياهو اختار مقاطعة التصويت وعدم الحضور إلى هنا. إنه لأمر مؤسف".

وكان لابيد قد أعلن نيته تقديم المقترح بعد أن صوتت القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي لصالح تبني الخطة، ما وضع الائتلاف الحاكم في اختبار صعب، خاصة بعد ادعاء العديد من أعضائه أن الخطة تمثل "مسارًا نحو دولة فلسطينية".

وتتضمن خطة ترامب عدة نقاط رئيسية، من بينها:

- عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة.

- عدم قيام إسرائيل باحتلال القطاع أو ضمه.

- عمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة تُنشر فورًا في غزة.

- انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع عند بدء انتشار قوة الاستقرار.