كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن تصاعد كبير في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية خلال شهر نوفمبر الماضي، في إطار سياسة الاستيطان والتهويد المستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.

وبحسب بيان للهيئة صدر اليوم الأربعاء، بلغ عدد الاعتداءات التي نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال الشهر الماضي 2144 اعتداءً، توزعت بين اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم، وفق وكالة شهاب.

وأشارت الهيئة إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة، ضمن مخطط ممنهج لتوسيع السيطرة الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استولت على نحو 2800 دونم من أراضي المواطنين في مناطق متفرقة، كما هدمت 76 منشأة، وأخطرت بهدم 51 منشأة أخرى في قرى وبلدات بالضفة الغربية.

وأكدت الهيئة أن هذه الأرقام تعكس حجم التصعيد الإسرائيلي ومحاولات ترسيخ الاحتلال والاستيطان، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.