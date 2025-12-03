هاني رمزي: احتراف حمزة عبد الكريم في برشلونة فرصة ذهبية لا يجب ضياعها

أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي الشاب، يستحق الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات مميزة وقدرات تهديفية واضحة.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية إن حمزة عبد الكريم يُعد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت يُعد الأنسب لاحترافه خارجيًا. وأضاف: "اللاعب كان يمتلك عدة عروض احترافية سابقًا، وتواجده في برشلونة حاليًا يمثل فرصة ذهبية لا تعوض."

وأوضح رمزي أن احتراف اللاعب في برشلونة سيكون بمثابة انطلاقة قوية ومختلفة لمسيرته، مؤكدًا أن الأهلي سيستفيد من التجربة وأنها ستمنح اللاعب دفعة قوية نحو التطور.

وتابع رمزي: "حمزة عبد الكريم يستحق المشاركة في مباريات الأهلي ولو لدقائق محدودة لاكتساب الخبرة. هو لا يستحق فقط التواجد في تدريبات الفريق الأول، بل يستحق الحصول على فرصة حقيقية لإثبات نفسه."

واختتم مؤكداً أن احتراف اللاعب بالخارج سيكون دافعًا كبيرًا لبقية لاعبي قطاع الناشئين بالأهلي، ويعكس ثقة النادي في المواهب الشابة.