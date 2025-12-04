الولايات المتحدة تفتتح مجمعا قنصليا ضخما في أربيل

افتتحت الولايات المتحدة الأربعاء مجمعا قنصليا ضخما في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

ويعكس هذا الافتتاح تعميق الانخراط الدبلوماسي والاستراتيجي لواشنطن في الإقليم، خصوصا مع نقل القوات الأمريكية التي كانت متمركزة في مناطق أخرى من العراق ضمن مهمة مكافحة تنظيم داعش، وذلك بموجب اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد.

وشارك نائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريجاس إلى جانب قيادات كردية في افتتاح المجمع الواسع، الذي من المقرر أن يكون أكبر قنصلية للولايات المتحدة في العالم، والمقام على مساحة 206 آلاف متر مربع (50 فدانا) قرب طريق أربيل–شقلاوة، بتكلفة بلغت 796 مليون دولار.

وقال ريجاس: "استثمار أمريكا في هذه القنصلية الجديدة يوفر منصة آمنة لتعزيز مصالح الولايات المتحدة. إنه يبرهن على القيمة التي يمكن أن يقدمها عراق ذو سيادة وأمن وازدهار، في شراكة متبادلة المنفعة مع الولايات المتحدة، لشعبه ولأمريكا".

ويأتي الافتتاح وسط تحديات مستمرة في العراق، بما في ذلك التوترات الإقليمية والهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة. فقد أدى هجوم بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي على حقل كورمور للغاز الطبيعي إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن ريجاس بدا وكأنه يوجه اللوم إلى الميليشيات العراقية القوية المدعومة من إيران.

وحث بغداد وأربيل على "إضعاف وتفكيك الميليشيات الموالية لإيران التي تواصل ممارسة أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار، ولا تجلب سوى الضرر لسيادة العراق".

من جهته، وصف رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني القنصلية بأنها "رسالة سياسية واضحة بشأن أهمية أربيل وإقليم كردستان".

وأضاف أن المنشأة تعكس عمق الشراكة بين الولايات المتحدة والسلطات الكردية، وأنها ستكون مركزا للتعاون الدبلوماسي والاقتصادي والأمني.