قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تنفذ عدة مشروعات لتطوير منطقة القاهرة التاريخية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المشروع يهدف إلى ترميم هذه المناطق وإعادة بناء المباني التي كانت متهدمة بالكامل.

وشدد رئيس الوزراء على احترام النسيج الحضاري وشبكة الطرق والشوارع الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أنه يتم إعادة الشيء لأصله.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاستفادة من المباني التي يُعاد بناؤها، لتكون وحدات فندقية تسهم في زيادة حركة السياحة بالمنطقة.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة تستهدف إعادة إحياء القاهرة التاريخية بالشكل المأمول بما يحقق مردودًا سياحيًا ملموسًا.

وشدد على أن قطاع السياحة يشهد حاليًا حالة من الازدهار، فيما تسعى الحكومة إلى مضاعفة أرقام السياحة في الفترة المقبلة.