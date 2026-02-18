﻿البرلمان التركي يناقش تقريرا تشريعيا لدعم مسار السلام مع حزب العمال الكردستاني

تُصوت لجنة برلمانية في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على اعتماد مسودة تقرير يهدف إلى تسهيل نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور، في خطوة قد تعطي دفعة جديدة لمسار السلام الرامي إلى إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من أربعة عقود.

ويتضمن التقرير، المؤلف من نحو 60 صفحة، مقترحات لإصلاحات قانونية تُنفذ بالتوازي مع إلقاء الحزب أسلحته، كما يدعو السلطة القضائية إلى مراجعة التشريعات القائمة والالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووفق المسودة، يهدف التقرير إلى تحقيق شعار "تركيا خالية من الإرهاب" وتعزيز الديمقراطية، عبر إطار قانوني مشروط أثار اعتراضات من بعض أحزاب المعارضة خلال الأيام الماضية.

وفي حال إقرار التقرير، ستنتقل عملية السلام إلى المسار التشريعي، ما يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان فرصة الدفع نحو إنهاء النزاع المسلح بين الدولة وحزب العمال الكردستاني، وهو نزاع خلف تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة داخل البلاد، وامتد تأثيره إلى العراق وسوريا.

وكانت اللجنة قد شُكلت في أغسطس 2025، لدعم مرحلة جديدة محتملة من الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وأعاق التنمية الاقتصادية في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية.



