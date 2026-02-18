قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول الطلاب إلى مدارسهم في جنوب سوريا

أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً مؤقتاً في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك ضمن سلسلة عمليات تنفّذها في مناطق الجنوب السوري .

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية اليوم الأربعاء بأن "قوة من الاحتلال فتشت منازل المدنيين ومنعت وصول الطلاب إلى مدارسهم في المنطقة" ، لافتا إلى أن "قوات الاحتــــلال الإسرائيلي تقتحم منزلاً في القنيطرة وتعتقل شاباً بعد ترهيب أسرته والاعتداء عليهم"

وأشارت إلى أن "ذلك يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتكررة التي ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الجنوب، حيث تستمر قوات الاحتلال باعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال عمليات التوغل والدهم والاعتقالات وتجريف الأراضي".

بدوره ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ "توغل دورية تابعة للقوات الإسرائيلية في محيط بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبي صباح اليوم" ، مشيرا إلى توغل دورية أخرى مؤلفة من ست سيارات تابعة للقوات الإسرائيلية من قاعدة التل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الأوسط، حيث قامت بإنشاء حاجز مؤقت وتفتيش منازل القرية قبل أن تنسحب".

وكشف المرصد عن اعتقال القوات الإسرائيلية أمس شاباً من قرية "صيدا الجولان" بريف القنيطرة، عقب توغل دورية تابعة لها فجر اليوم إلى داخل القرية، حيث أقدمت على تفتيش أحد المنازل قبل أن تعتقل الشاب وتنسحب من المنطقة".