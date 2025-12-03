النائب أحمد فرغلي يعلن تقديم بلاغ رسمي للتحقيق في وفاة الطفل السباح يوسف

أعلن أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أنه سيتقدم بعدة بلاغات رسمية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي أدى إلى وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد، ابن محافظة بورسعيد، والذي توفي داخل حمام السباحة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية باستاد القاهرة.

وأوضح فرغلي أن هناك إهمالًا جسيمًا من قبل وزارة الشباب والرياضة واتحاد السباحة، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد واقعة عابرة، بل يعد إهمالًا جسيمًا يستوجب التحقيق الفوري والمحاسبة العادلة.

وشدد على أن دوره ومسؤوليته تكمن في الحفاظ على حق الطفل يوسف، لاعب نادي الزهور، وحماية حقوق كل طفل يشارك في مثل هذه الأنشطة الرياضية.

وأضاف أحمد فرغلي أن الحادث هز قلوب الجميع وأدمى ضمير كل إنسان، داعيًا الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.