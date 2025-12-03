اليمن: حلف قبائل حضرموت يتمسك بالسيطرة على حقول النفط ويتوعد بالمواجهة

أعلن حلف قبائل حضرموت شرقي اليمن، اليوم الأربعاء، تمسكه بالسيطرة على حقول النفط في المحافظة، مهددا بمواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي في حال اقترب منها.

وقال رئيس الحلف عمرو بن حبريش، في خطاب لقوات حماية حضرموت التابعة للحلف أمام حقول النفط: "كل أحد منكم يثبت في موقعه.. الاقتراب من الشركات النفطية سيؤدي إلى وقوع محرقة.. نحن في أرضنا، لم نغزٌ أحدا".

وأضاف، في كلمة مصورة نشرها الحلف عبر فيسبوك: "إذا أرادوا وادي حضرموت أو قوات المنطقة العسكرية الأولى فهي أمامهم؛ لكن إذا اقتربوا إلى الشركات النفطية سندافع عن أنفسنا ".

ودعا إلى "منع أي اعتداء أو محاولة الإضرار بالحقول والمنشآت النفطية، باعتبارها من مقدرات الشعب ومكتسباته الوطنية".

وفي السياق، ذكر بيان للحلف، أن "بن حبريش قام اليوم بزيارات ميدانية إلى عدد من مواقع قوات حماية حضرموت المكلّفة بتأمين الحقول والمنشآت النفطية".

وأضاف البيان، أن "الجولة شملت الإطلاع المباشر على أوضاع الأفراد المرابطين في مواقعهم، وتفقّد مستوى الجاهزية والانتشار".

وتأسس حلف قبائل حضرموت في عام 2013 ويقول، إنه كيان مستقل يضم قبائل المحافظة ويسعى للحكم الذاتي بعيدا عن مشروع الوحدة اليمنية الذي تنادي بها الحكومة، المعترف بها دوليا، أو مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله.