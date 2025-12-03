

استأنفت لجان الاقتراع بالدائرة الثانية «الرمل» في الإسكندرية عملها مرة أخرى، عقب انتهاء فترة الاستراحة المقررة ظهر اليوم الأربعاء، حيث أعيد فتح أبواب اللجان أمام الناخبين لاستكمال عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشهدت اللجان انتظامًا في الإجراءات التنظيمية والأمنية، مع استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط حرص القائمين على العملية الانتخابية على تيسير حركة دخول وخروج الناخبين وضمان سير العملية بسلاسة.

وكان أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد أعلن في بيان سابق رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث جرى تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد المحافظ على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار خلال أيام التصويت، مع توفير وحدات ديزل متنقلة كمصدر طاقة احتياطي، وتزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية، كما وجه بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية داخل الدائرة الثانية ومقرها «الرمل»، والتي تضم لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا لهم حق التصويت. ويختار الناخبون ثلاثة مرشحين من بين 16 مرشحًا بنظام الاقتراع السري المباشر، وهم:

حزب مستقبل وطن: أحمد عبد المجيد، عمر الغنيمي.

حزب حماة الوطن: حازم الريان.

المستقلون: منى حسن عبد ربه، أحمد محمد عبد الظاهر، فخر الجارحي، محمود عسكر، هشام الدين عسران، عفيفي كامل، رضا الغباشي، مجدي راغب البيومي، وسيم طه السروجي، دنيا محمود عرب، شفيع عبد الحميد محمد، أحمد الخميسي.