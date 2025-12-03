ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب القبض على شخص بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب نصب ( شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمنطقة أبو قرقاص بالمنيا) على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وممارسته أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم ضبطه بمنطقة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.