وزير المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ قبل يونيو المقبل



قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ قبل حلول شهر يونيو المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تستهدف من خلال الحزم التي تطلقها تيسير انضمام الممول إلى المنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية تأتي بالتشاور مع مجتمع الأعمال، وتم التعامل مع المطالب المقدمة في هذا الصدد وفقًا لما يرغب فيه مجتمع الأعمال طالما أنه يحقق الصالح العام

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق قائمة بيضاء لأهم الممولين الضريبيين مع تقديم الكثير من التسهيلات لهم في الفترة المقبلة ومنحهم مزايا سواء مالية أو غير مالية.

ونوه إلى أنه من الخطوات التي يتم العمل عليها هو رد الضريبة سواء كعدد أو قيمة، وهو أمر مهم من ناحية السيولة التي تعود للشركة للإنفاق منها للعمل أو التوسعات دون اللجوء لأي اقتراض.

وأوضح أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي منخفض التكاليف، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الوزارة تلقت 70 ألف طلب لإنهاء المنزاعات، وتم الانتهاء من 58 ألف طلب منها، فيما يجري العمل على بقية الطلبات في الفترة المقبلة.

وأردف أن الوزارة تعمل على منع الازدواج في تحصيل الضرائب من الشركات القابضة والتابعة بها، مؤكدا أن النظام الضريبي المبسط كان أحد الإصلاحات المستمرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.