زينة تناشد بعرض فيلمها «التاريخ السري لكوثر»: يحمل رسالة مهمة للأجيال

تحدثت الفنانة زينة عن فيلم “التاريخ السري لكوثر”، مؤكدة أنه من أهم الأعمال في تاريخها الفني، وقالت: “بذلنا جهدًا كبيرًا في الفيلم، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته الفنانة ليلى علوي، ويعد من أهم الأفلام التي قُدمت في السينما المصرية”.

وأوضحت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أن الفيلم ما زال ممنوعًا من العرض حتى الآن، رغم حصوله على الموافقة الرقابية، مؤكدة أنه يناقش تأثير الفكر المتشدد على الشباب، وكيف يمكن لبعضهم الانسياق وراء ستار ديني من الشعارات دون وعي، مناشدة مناشدة لعرض الفيلم، مؤكدة أنه يحمل رسالة مهمة للأجيال الجديدة.

واستعرضت أبرز المحطات الفنية التي شكلت مسيرتها منذ بدايتها، مؤكدة أنها تعتز بكل الأعمال التي شاركت فيها عبر مراحل مختلفة من مشوارها، قائلة إن أولى محطاتها المهمة كانت مشاركتها في فيلم “حالة حب”، الذي اعتبرته نقطة دخولها الفعلية إلى الاحتراف، ثم مسلسل “عفاريت السيالة”.

وأضافت أن محطة التحول الحقيقية كانت مسلسل “حضرة المتهم أبي”، موضحة:“كان من أهم محطاتي، والناس بدأت تعرفني من خلاله"، مشيرة إلى محطات أخرى مؤثرة في مسيرتها، من بينها فيلم “الجزيرة” في السينما.

وتابعت أن بعد فيلمي “بنتين من مصر”، و“واحد صفر”، فُتح أمامها باب المشاركة في المهرجانات وحصد الجوائز، مؤكدة أن تلك الأعمال أفادتها فنيًا وجماهيريًا، لافتة إلى أنها تعيش حاليًا محطة مهمة جدًا في مسيرتها، وأنها كانت تنتظر العوض في أعمال معينة اختارتها بإرادتها دون أن تندم على أي عمل رفضته بسبب ظروفها.