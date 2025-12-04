إنتر يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

حقق إنتر ميلان تأهلًا مستحقًا إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه العريض على فينيزيا بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب سان سيرو ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وفرط إنتر ميلان سيطرته منذ البداية، وافتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 18 عبر الفرنسي أندي ضيوف بعد تمريرة متقنة من فراتيسي. وبعد دقيقتين فقط، عزز إيسبوسيتو تقدم الإنتر بالهدف الثاني، قبل أن يضيف ماركوس تورام الهدف الثالث في الدقيقة 34 من صناعة زيلينسكي، ليُنهي أصحاب الأرض الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل إنتر ضغطه الهجومي، ليوقع تورام على هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 51 بعد تمريرة جديدة من فراتيسي. ونجح فينيزيا في تسجيل هدف شرفي عبر ساجرادو في الدقيقة 66.

ولم يتوقف مهرجان الأهداف، حيث اختتم الفرنسي آنجي يوان بوني الخماسية في الدقيقة 75 بعد تمريرة من الأرميني مخيتاريان، ليؤكد إنتر جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب كأس إيطاليا هذا الموسم.