قالت الفنانة زينة إنها علمت بنجاح مسلسلها “ورد وشيكولاتة” من خلال "السوشيال ميديا" رغم أنها لا تتابعها بشكل قوي، ثم لاحظت الإقبال عليها في الأماكن العامة، مثل "السوبر ماركت"، حيث فوجئت بردود الفعل الإيجابية.

وأضافت زينة خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أمس الثلاثاء: “لدينا كل العناصر التي تجعل العمل ناجحًا، من كتابة محمد رجاء المتميزة، إلى إنتاج جمال العدل وإخراج محمد العدل، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، وديكور أحمد شاكر خضير، بالإضافة إلى طاقم التمثيل المميز: صفاء الطوخي، محمد فراج، مها نصار، عمرو مهدي، مريم الخشت، وحتى الطفلة فاطيما”.

وكشفت زينة عن الصعوبات الجسدية التي واجهتها في أثناء التصوير، قائلة: “تعرضت لإصابة في ركبتي خلال مشهد جري، وبقيت أعاني منها شهرًا كاملًا، واستمررت في التصوير رغم العرج، لضمان تسليم الحلقات في موعدها، حتى مشهد القتل تم تنفيذه بعناية لضمان الواقعية، مع استخدام عروسة بدلاً مني في مشهد الدفن”.

وأشادت بزميلتها صفاء الطوخي، واصفة إياها بالحنونة والطيبة قائلة: “هي تجعل الجميع يشعر بالراحة خلال التصوير، وتساعد على الانسجام مع المشاهد وكأننا قمنا بـ50 بروفة قبل المشهد”.

وتحدثت عن تجربة عرض المسلسل على منصة رقمية: “كنت متوترة بشأن العرض على منصة، لكن وجدت أنها مهمة وقوية جدًا، وأيضًا فريق العمل كان قويًا، وأن النجاح الذي حققناه كأنه عُرض على التلفزيون، حيث شعرت أن الجمهور بالفعل يشاهد العمل".

وتناول مسلسل "ورد وشيكولاتة" قصة رجل مهووس بالسيطرة على زوجته وتعمد إهانتها، مع معاناتها الشديدة، وتكون من 10 حلقات، شارك في بطولته محمد فراج ومريم الخشت ومها نصار، بتأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل.