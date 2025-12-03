قال اللواء أركان حرب المهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن معرض "إيديكس" يُمثل نافذة مهمة تطل من خلالها الهيئة على أحدث ما تقدمه أكثر من 500 شركة عالمية عاملة في مجال أنظمة التسليح، مضيفا أن المعرض يُعد فرصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار والارتقاء بهذه الصناعة الحيوية.

وأوضح خلال لقاء خاص مع محمد عادل مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تشارك هذا العام بـ 57 منتجًا بينهم 18 منتجًا جديدًا، تشمل عربات مدرعة، وأنظمة غير مأهولة سواء جوية أو أرضية، إلى جانب أنظمة المقذوفات، ومنظومات مواجهة الطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الأنظمة يُعرض لأول مرة داخل جناح الهيئة في "إيديكس 2025".

وبالحديث عن منظومة مجابهة المسيرات، أوضح اللواء عبد اللطيف أنها منظومة متكاملة صُنعت بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية، وتضم رادارًا ثلاثي الأبعاد، ومنظومة إعاقة، ومنظومة كهروبصرية، ومدفعًا عيار 23 مم، كما تعمل المنظومة بمنصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وانتقل اللواء عبد اللطيف للحديث عن المسيّرة الانتحارية التي تُعرض للمرة الأولى ضمن منتجات الهيئة، موضحًا أنها مسيّرة جوية تُطلق من منصات محمولة، ومخصصة لاستهداف الأهداف المدرعة، ويصل مداها إلى 6 كيلومترات.

كما استعرض المسيّرة الأرضية "العقرب"، وهي إحدى الأنظمة غير المأهولة التي تعمل في جميع أنواع التضاريس، ومزودة بمنصة إطلاق تحمل مدفعًا عيار 23 مم، ويصل مداها إلى 20 كيلومترًا، وتُستخدم في دعم أعمال قتال القوات البرية.