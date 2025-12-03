تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وسجلت عروس البحر المتوسط درجة حرارة العظمى بلغت 22 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة.

ويتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين متر ومترين، ويُوصف بأنه خفيف إلى معتدل، فيما تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تنشط أحيانًا بسرعة تصل إلى 28 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الرسمي اليوم أن البلاد تتأثر بغطاء من السحب العالية والمتوسطة، مما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس في بعض الفترات، وقد يصاحبه سقوط رذاذ خفيف على مناطق متفرقة.

كما توقعت الهيئة أن تسود أجواء خريفية معتدلة على القاهرة الكبرى، حيث تسجل العظمى 23 درجة مئوية، مشيرة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانًا خلال ساعات المساء على مناطق السلوم ومطروح.