 مقتل مشتبه وأربعة أشخاص آخرين في حادث طعن خارج منزل قرب تاكوما في واشنطن - بوابة الشروق
الأربعاء 25 فبراير 2026 4:35 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

مقتل مشتبه وأربعة أشخاص آخرين في حادث طعن خارج منزل قرب تاكوما في واشنطن

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 4:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 فبراير 2026 - 4:16 ص

ذكرت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أن مشتبها به وأربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم، عندما طعن رجل عدة أشخاص خارج منزل قرب مدينة تاكوما في واشنطن.

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة بيرس إن نوابه استجابوا في البداية لبلاغات وردت نحو الساعة 0840 صباح اليوم الثلاثاء تفيد بأن رجلا /32 عاما/ ينتهك أمر عدم تعرض. وحصلوا على نسخة من الأمر، وتبين لهم أنه غير ساري المفعول لأنه لم يبلغّ رسميا للمشتبه به، فتوجهوا إلى الموقع لتسليمه إياه.

وأثناء توجههم، وردت بلاغات إضافية تفيد بأن الرجل طعن أشخاصا، وفقا لمكتب رئيس الشرطة. ووصل أول نائب لرئيس الشرطة خلال نحو ثلاث دقائق، وجرى إطلاق أعيرة نارية. ولقي المشتبه به وثلاثة أشخاص آخرين حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي شخص آخر أثناء نقله إلى المستشفى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك