 إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 4:34 ص القاهرة
إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 4:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 4:26 ص

شهد طريق عزبة الخمسين الزراعي بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حادث تصادم بين توك توك ودراجتين ناريتين، أسفر عن إصابة 9 أشخاص من بينهم سيدات وأطفال، بإصابات متفاوتة بين جروح وكدمات وكسور، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة على الطريق. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحادث وقع أثناء قيام شابين بممارسة سباق بالدراجات النارية على الطريق الزراعي، ما أدى إلى اصطدامهما بتوك توك كان يسير في الاتجاه المقابل. وأسفر الحادث عن إصابة ثلاث سيدات، وثلاثة أطفال، وزوج إحدى السيدات، إضافة إلى قائدي الدراجتين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

