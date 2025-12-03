أكد اللواء دكتور أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير سلامة الطرق، أن المجتمع بات في حاجة ماسة إلى توعية مرورية حقيقية، مشيرًا إلى أن ضبط السلوك على الطرق يبدأ من التعليم، ويمر بمراحل التوعية، وينتهي بالعقوبة والردع، باعتبارها منظومة متكاملة لا يمكن فصل عناصرها عن بعضها.

وأوضح الضبع، في اتصال عبر زووم بالإعلامي أسامة كمال، في برنامج مساء Dmc، عبر شاشة Dmc، مساء الثلاثاء، أن الدولة تواجه بالفعل حالات من الانفلات السلوكي على الطرق، ما يستدعي دورًا أكبر من الإعلام ومن مختلف أجهزة الدولة لتكثيف التوعية المرورية وتحويل التعليمات واللوائح إلى حالة وعي وإدراك شامل لدى المواطنين، وليس مجرد قواعد تُعلن ولا تُطبق سلوكيًا.

وأشاد خبير المرور بتوسع وزارة الداخلية في تركيب كاميرات المراقبة ونظم الرصد المروري، معتبرًا أنها خطوة ضرورية لردع المخالفين، وقال إن البعض قد يضيق ذرعًا بوجود الرادار، «لكن هذه المنظومة تحفظ حياة قائد المركبة وتحمي الآخرين».

وأضاف الضبع أن التوعية يجب أن تبدأ من الطفولة، وأن تضم المناهج المدرسية معلومات مبسطة عن قواعد المرور والسلوك الآمن على الطرق، مؤكدًا أن غياب الوعي المبكر ينعكس لاحقًا على ارتفاع معدلات الفوضى والحوادث.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تستعد خلال الفترة المقبلة لتفعيل رصد مخالفات «المناورة الخطرة» و«التتابع الآمن» إلكترونيًا، بعدما أحكمت تطبيق مخالفات ارتداء حزام الأمان. وأوضح أن الغالبية العظمى من حوادث الطرق تعود إلى هذه السلوكيات الخطرة، سواء بسبب تغيير المسارات بشكل مفاجئ أو عدم ترك مسافة الأمان الكافية بين السيارات.

وأكد خبير المرور أن تحسين السلوك البشري سيبقى العامل الأهم في خفض الحوادث، إلى جانب البنية التحتية والتشريعات، داعيًا إلى التزام أكبر على الطرق ووعي جماعي يضع السلامة على رأس الأولويات.