محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حريق «سوق الخواجات» ويتفقد المصابين في المستشفى

بعث اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا في الحريق الذي اندلع في مبنى محل تجاري بمنطقة سوق الخواجات بشارع بورسعيد في المنصورة، مؤكّدًا على توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي والمادي لهم.

وجّه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن للمتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكلف وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف المساعدات المالية المقررة لأسر الضحايا والمصابين، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم، مع التعاون في تأمين جميع سبل الرعاية الصحية للمصابين ومتابعة حالتهم حتى تماثلهم للشفاء.

وتوجه محافظ الدقهلية إلى مستشفى الطوارئ للاطمئنان على المصابين، وكان في استقباله الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور أمير فكري، مدير عام المستشفى. وأكد المحافظ دعمه الكامل للمصابين وأسرهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهداً في رعاية المصابين في مثل هذه الحوادث انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية.

والتقى المحافظ بأهالي المصابين واستمع إلى مطالبهم، حيث عبّر الأهالي عن تقديرهم للجهود المبذولة، مثمنين حضور المحافظ الشخصي واهتمامه.

كما اطمأن المحافظ داخل المستشفى على الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، والتقى فرق الأطباء والتمريض، قائلاً: "أشد على أيديكم وأقدّر جهودكم الجبارة، وكلنا هنا لخدمة المصابين وطمأنة أهلهم"، مؤكدًا توفير كافة الخدمات الطبية المجانية حتى الشفاء التام.

وأضاف المحافظ في حديثه للأطقم الطبية: "أتوجه إليكم بتحية إجلال وتقدير لما بذلتموه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في رعاية المصابين والتعامل السريع مع حالاتهم"، مؤكدًا دعمه الكامل لهم، وداعيًا بالشفاء العاجل للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ الدقهلية انتقل إلى موقع الحادث فور تلقيه البلاغ، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل معه. وبلغ عدد الإصابات 13 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم خروج 4 منهم بعد تماثلهم للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 5 حالات.