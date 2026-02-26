غزة: شهيدان بنيران الاحتلال وأكثر من 18 ألف مريض ينتظرون إجلاء طبيا

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبينما تتواصل خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، تؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 18 ألف مريض بحاجة للسفر للعلاج في الخارج وسط قيود مشددة تفرضها «إسرائيل» على حركة السفر عبر معبر رفح البري.

واستشهد المواطن هاني عبد الكريم سالم أبو جريبان (41 عاما)، جراء قصف الاحتلال على منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد شاب بنيران جيش الاحتلال في منطقة «أرض الليمون» في خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية.

وأصيب مواطن برصاص طائرة مسيَّرة من نوع «كواد كوبتر» قرب مدرسة أبو حسين شمال القطاع، فيما أُصيبت فتاة برصاص الاحتلال في منطقة قيزان أبو رشوان في خانيونس جنوبا.

كما أصيب عدد من المواطنين الليلة الماضية، بنيران زوارق الاحتلال غرب مدينة غزة.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن أكثر من 18 ألفا و500 مريضٍ وجريح في قطاع غزة، لا يزالون بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي للعلاج في الخارج.

وشدد دوجاريك، على أنَ القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على المعابر، والبطء الشديد في إجراءات التنسيق الطبي تضع آلاف الأرواح على المحك.

وأوضح أن الحالات التي تتطلب إجلاءً تشمل مصابي الحروب، ومرضى السرطان، وحالات الفشل الكلوي، والتشوهات الخلقية المعقدة، مؤكداً أنَّ 4000 من إجمالي الجرحى والمرضى هم من الأطفال.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي عدد الشهداء 618 شهيدا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,663، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 732 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ بداية العدوان، إلى 72,082 شهيدًا و171,761 إصابة. وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.