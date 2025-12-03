باكستان وتركيا توقعان اتفاقيات في مجال الغاز والتعدين

وقعت باكستان وتركيا اتفاقيات في مجال الغاز والتعدين، من شأنها جذب استثمارات بقيمة أكثر من 300 مليون دولار لتعزيز أنشطة الحفر البحرية بشكل رئيسي.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الذي كان في زيارة إلى باكستان، إن تركيا تعتزم بدء مشروعات إضافية بالشراكة مع باكستان، لاسيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز والبنية التحتية للطاقة وقطاع التعدين، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأوضح بيرقدار، خلال اجتماع مع وزير البترول، علي برويز مالك، "لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في وصول التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار فإن مساهمات كبيرة ستأتي من تعاون أعمق في الطاقة والتعدين".