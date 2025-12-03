مستشار بوتين: المحادثات الروسية-الأمريكية إيجابية لكن السلام ما زال بعيدًا

الأكثر قراءة
كأس العرب.. حكاية حارس المرمى الذي أثار غضب الإسرائيليين
النيابة العامة تكشف متهمين جدد في واقعة هتك عرض أطفال بإحدى مدارس السلام
تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز
أمن مطروح ينجح في فك لغز بلاغين بخطف شاب واختفاء فتاة قاصر خلال 48 ساعة
قال مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إنهاء القتال في أوكرانيا كانت "مثمرة"، لكنه شدد على أن هناك المزيد من العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه.