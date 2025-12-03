 مستشار بوتين: المحادثات الروسية-الأمريكية إيجابية لكن السلام ما زال بعيدًا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:41 ص القاهرة
مستشار بوتين: المحادثات الروسية-الأمريكية إيجابية لكن السلام ما زال بعيدًا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 12:24 ص

قال مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إنهاء القتال في أوكرانيا كانت "مثمرة"، لكنه شدد على أن هناك المزيد من العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه.

