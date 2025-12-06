سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهدت مسنة ونجلها، مساء يوم السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وأفادت وكالة صفا، باستشهاد السيدة رحمة ياسين (70 عاماً) ونجلها سعيد يونس ياسين (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال أثناء توجههما لتلقي العلاج قرب شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق التار بين حركة حماس وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن الاحتلال ارتكب أكثر من (282) خرقًا، أسفر عن استشهاد 242 مدنيًا، وإصابة 620 آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.