تحطم طائرة مقاتلة لفريق ثاندربيردز في صحراء كاليفورنيا وإصابة قائدها

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة لفريق الاستعراض الجوي المميز في سلاح الجو الأمريكي "ثاندربيردز" في صحراء جنوب كاليفورنيا يوم الأربعاء، لكن الطيار تمكن من القفز بالمظلة بأمان، وفق ما أفادت السلطات العسكرية.

وتم نقل الطيار إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وصفت بأنها غير مهددة للحياة، بحسب إدارة إطفاء مقاطعة سان برناردينو.

وقالت قاعدة نيليس الجوية في نيفادا إن طائرة "إف 16 سي فايتينج فالكون" تحطمت حوالي الساعة 1045 صباحا أثناء مهمة تدريبية "فوق أجواء خاضعة للرقابة في كاليفورنيا".

وأفادت إدارة الإطفاء بأنها استجابت لحالة "طوارئ طائرة" بالقرب من ترونا، وهي منطقة غير مدمجة في صحراء موهافي تبعد حوالي 180 ميلا (290 كيلومترا) شمال لوس أنجليس.

وفي عام 2022، تحطمت طائرة بحرية من طراز "إف إيه 18 إي سوبر هورنت" بالقرب من ترونا، مما أسفر عن مقتل الطيار.

وأشار بيان سلاح الجو إلى أن حادث يوم الأربعاء قيد التحقيق، وسيتم إصدار مزيد من المعلومات.