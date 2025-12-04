ترامب: الطاقة الخضراء والتآمر مع روسيا أكبر خدعة في تاريخ أمريكا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ما وصفه بـ"خدعة الطاقة الخضراء" وقضية تآمره المزعوم مع روسيا قبل الانتخابات الرئاسية 2016 تمثلان "أكبر خدعة في تاريخ أمريكا".



وقال ترامب أمام الصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "اليوم نقوم بخطوة جديدة نحو التخلص من خدعة الطاقة الخضراء".

وأضاف: "إنها أكبر خدعة، ربما إلى جانب خدعة روسيا وعدة خدع أخرى أيضا يمكنني أن أذكرها، وهي أكبر خدعة في التاريخ الأمريكي".



وجاء ذلك خلال توقيع ترامب على المرسوم حول إنهاء سريان معايير استهلاك الوقود التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

يذكر أن المحقق الأمريكي الخاص جون دورهام نشر في مايو 2023 تقريرا كان ينص على أن الاستخبارات الأمريكية أو الأجهزة الأمنية لم تمتلك أي دليل على الصلات المزعومة بين ترامب وروسيا عشية الانتخابات الرئاسية عام 2016.