ويتكوف وكوشنر يبلغان ترامب بنتائج محادثات موسكو مع بوتين

أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية، بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أبلغا الرئيس دونالد ترامب بنتائج المحادثات التي أجرياها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر أن "اللقاء الذي جرى في موسكو كان مفصلا ومثمرا"، كما تم إبلاغ النتائج للجانب الأوكراني كذلك.

وجرى اللقاء بين الجانبين مساء الثلاثاء في الكرملين، حيث ناقش الرئيس بوتين مع ويتكوف وكوشنر جوهر خطة السلام الأمريكية لمدة تقارب الخمس ساعات. ولم يتم التوصل إلى نسخة توافقية من الخطة، لكن الطرفين اتفقا على مواصلة العمل والامتناع عن كشف جوهر المحادثات.

وضم الوفد الروسي خلال الاجتماع المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

وكان الوفد الأمريكي قد التقى بممثلي أوكرانيا قبل توجهه إلى موسكو. وتناولت المفاوضات، وفقا لوسائل إعلام أجنبية، مواضيع حساسة مثل تبادل الأراضي وضمانات الأمن واستحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، دون التوصل إلى قرارات نهائية بشأن جميع القضايا المطروحة.



وبعد انتهاء المحادثات في موسكو، خطط الوفد الأمريكي للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية دون تحديدها للقاء فلاديمير زيلينسكي، إلا أن اللقاء ألغي لاحقا. وقد صرح زيلينسكي اليوم بأنه يعد لعقد اجتماع جديد لوفده مع ممثلي ترامب.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن في نهاية نوفمبر عن تطوير مقترح لتسوية الوضع في أوكرانيا. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الخطة المقترحة كانت تتضمن نقل إقليم دونباس تحت سيطرة موسكو والاعتراف الرسمي به وبشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، بالإضافة إلى تجميد معظم خط التماس في مناطق زابوروجيه وخيرسون، وتخفيض عدد القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصف، وحظر نشر القوات والأسلحة الأجنبية في أوكرانيا القادرة على ضرب عمق الأراضي الروسية.

ولاحقا، عقد الوفد الأمريكي اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في جنيف، حيث قدم تعديلات على الوثيقة. وقد نشرت وسائل الإعلام الأجنبية نسخا من الخطة المعدلة، التي وُصفت في موسكو بأنها غير مقبولة.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطة السلام الأمريكية الأصلية يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية، شريطة العمل بدقة على كل نقطة منها.